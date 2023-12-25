Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Читатели портала «Чемпионат» выбрали лучших фигуристов уходящего года

Семененко и Трусова стали «Королем и Королевой фигурки» в 2023 году

close
100%
Фотография предоставлена информационным ресурсом «Чемпионат»

Читатели спортивного портала «Чемпионат» выбрали «Короля и Королеву фигурки» 2023 года, сообщает пресс-служба портала.

Отмечается, что голосование в Telegram-канале «Ход Коньком» стартовала 23 ноября. Читатели выбирали «Короля и Королеву» из 24 фигуристов и 24 фигуристок. В голосовании приняли участие спортсмены, которые проявили себя в соревнованиях или показательных выступлениях в 2023 году — в том числе уже завершившие соревновательную карьеру.

Так, среди мужчин «Королем фигурки – 2023» стал Евгений Семененко, ставший двукратным чемпионом России в этом году. Он набрал 35,1% (3652 голоса). На втором месте Роман Костомаров с 26,9% (2805 голосов), на третьем — Петр Гуменник, набравший 20,9% (2175 голосов), а на четвертом Владислав Дикиджи, который набрал 17,1% (1783 голоса).

В свою очередь, «Королевой фигурки – 2023» стала Александра Трусова. В 2023 году она не соревновалась, но при этом набрала 44,3% (7001 голос). Второе место в голосовании заняла Камила Валиева с 26,1% (4119 голосов). На третьем — Анна Щербакова, набравшая 18% (2837 голосов), а на четвертом — Евгения Медведева, которая набрала 11,7% (1842 голоса).

Напомним, премия «Король и королева фигурки» призвана отметить лучших представителей мира фигурного катания по мнению болельщиков и зрителей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами