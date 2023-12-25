Два хоккеиста «Ак Барса» попросили КХЛ разорвать их контракты с клубом из-за дискриминации

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы игроков «Ак Барса» Никиты Евсеева и Дамира Жафярова, заявил о том, что хоккеисты намерены расторгнуть контракт с клубом. Его слова передает «Чемпионат».

«Действительно, мы подали заявление в лигу на действия главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты. К клубу и генеральному менеджеру Марату Валиуллину никаких претензий у нас нет, все обязательства, включая финансовые, выполняются в полном объеме. Отмечу, что это заявления, поданные Никитой и Дамиром, за их подписями», — сказал Бабаев.

Жафяров 1 июня 2023 года перешел в казанский «Ак Барс» в результате обмена на Филипа Густавссона и Дмитрия Осипова в петербургский СКА. В текущем сезоне КХЛ 29-летний нападающий провел 16 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. В прошлом сезоне он стал четвертым по системе гол+пас в клубе из Санкт-Петербурга.

19-летний Евсеев выступает за «Ак Барс» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, оформив 1+2.

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