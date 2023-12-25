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Авербух поставит на Новый год спектакль «Корова на льду»

Продюсер Авербух поставит на Новый год спектакль «Корова на льду»

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Пресс-служба Ильи Авербуха

В преддверии новогодних каникул Илья Авербух представляет ледовый спектакль «Корова на льду», который пройдет 27 декабря в МСА «Лужники».

В этом году режиссер создал новый семейный комедийный ледовый мюзикл по книге Антона Соя. Это увлекательное и очень смешное приключение коровы Мули, которая обожала зиму и мечтала стать звездой фигурного катания.

Мулю-мечту сыграет Евгения Медведева, в образе строгой госпожи Доминанты выступит Татьяна Тотьмянина, а господина Подкаблука сыграет Максим Маринин. Алексею Ягудину досталась характерная роль клоуна Ягодкина, а телеведущая Алла Михеева сыграет практически саму себя — журналистку Аллу Микрофонову. В роли мальчика Пети — самый популярный фигурист тик-тока Артем Федорченко.

«Корова на льду» — спектакль для всей семьи, в котором говорится о том, как важно уметь преодолевать трудности, выпадающие на пути, как важно с улыбкой относиться ко всем испытаниям, которые приходят вместе с дружбой и общей целью. И в конце концов все усилия будут вознаграждены. Даже для Ильи Авербуха это очень необычный спектакль — он наполнен юмором и самоиронией.

Ранее Арзамасова приготовила Авербуху торт с его фигурой на желтом льду.

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