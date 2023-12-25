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Стали известны победители шоу «Вызов», выигравшие 10 млн рублей

Актриса Резник и биохимик Калиникин выиграли 10 млн рублей на шоу «Вызов»

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Пресс-служба ТНТ

На ТНТ завершился второй сезон спортивно-интеллектуального шоу «Вызов», в котором 11 молодых звезд из мира науки и 11 звезд шоу-бизнеса в течение 10 недель боролись в командах за главный приз 10 млн рублей.

Участники проходили испытания на физическую силу, выносливость, логику, интеллект и смекалку. Самым главным испытанием для них стали человеческие отношения: умение находить общий язык и взаимопонимание c самыми разными людьми.

Съемки проекта проходили в Дагестане. Победителями второго сезона стали биохимик Даня Калиникин и актриса Анастасия Резник. Стоит отметить, что в самом начале проекта участники были поделены на пары нейросетью.

В финале Калиникин и Резник боролись с блогером Сашей Стоуном и медиааналитиком Алисой Чубиной.

Деньги, выигранные в проекте, победители потратят с пользой. Так, Анастасия Резник сообщила, что направит часть средств в благотворительный фонд, постарается помочь кому-то из его подопечных. Даня Калиникин продолжит развивать свой социально-значимый проект по разработке системы мониторинга уровня глюкозы, которая облегчит жизнь людям, страдающим диабетом.

Ранее Саша Стоун сравнил Федора Емельяненко с Хабибом Нурмагомедовым.

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