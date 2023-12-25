Экс-футболист «Динамо» рассказал о больших нагрузках на футболистов

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что сейчас футболисты подвергаются большим нагрузкам, передает Vprognoze.ru.

«Мне кажется, футболисты сейчас перегружены: чемпионат, Кубки страны, плюс игры сборных. У футболистов чумовые нагрузки, слишком много игр и не так много времени на восстановление. Когда так много матчей, отсюда пойдут травмы», — сказал Дьяков.

Весной 2022 года Международная федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

20 декабря на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла.

Ранее отношение УЕФА к России назвали «унижением великой страны».