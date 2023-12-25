Аршавин не знает, какую должность он занимает в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в эфире программы «Шоу Воли» на ТНТ признался, что не знает, какую должность он сейчас занимает в команде.

«Должность меняется быстрее, чем вы успеваете запомнить предыдущую. Какая сейчас? Не знаю, как называется должность. Табличку раз шесть меняли. Кабинет тот же, все мои функции одни и те же, а табличка меняется», — сказал Аршавин.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены». В 1999 году он дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше.

Ранее Аршавин рассказал о планах на 2024 год.