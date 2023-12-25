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Бывший игрок «Спартака» об Андрее Макаревиче*: уже совсем обалдели

Экс-игрок «Спартака» Ловчев о Макаревиче: они обалдели уже совсем

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подверг жесткой критике музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), передает Sport24.

«Ты совсем охренел? Ты Россия, а мы говно что ли? Они обалдели уже совсем. Да, может что-то не нравиться в положении дел. Да, украинцы — наш ближайший народ. Но ты тут добился всего, что у тебя есть», — сказал Ловчев.

Ранее Макаревич в своих социальных сетях поддержал Земфиру (признана в РФ иностранным агентом), Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Аллу Пугачеву и Чулпан Хаматову.

«Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — написал Макаревич.

Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября рок-музыкант избавился от последней недвижимости в России, переписав свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве. В апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича», при этом музыкальное заведение продолжает работать. В сентябре певец закрыл ИП в России.

Ранее Иван Охлобыстин признался, что ему печально за Андрея Макаревича.

*  признан в РФ иностранным агентом
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