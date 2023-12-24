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Аршавин назвал главную причину лидерства «Краснодара» в РПЛ

Аршавин заявил, что «Краснодар» лидирует благодаря Ивичу

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Reuters

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» имеет шансы удержать первую строчку в таблице чемпионата страны по итогам сезона-2023/24.

По его словам, ключевым в успехе южан стал приход Владимира Ивича на должность главного тренера.

«Посмотрим, еще три месяца до возобновления чемпионата, как и кем они будут усиляться, от этого будет многое зависеть. «Краснодар» вообще всегда неплохо играет, с новым тренером пришла стабильность, за счет этого они и лидируют», — заявил Аршавин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

В 19-м туре, который пройдет в марте 2024 года, «Краснодар» на домашнем поле встретится с казанским «Рубином».

Ранее Андрей Аршавин назвал главный провал первой части сезона в РПЛ.

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