Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аршавин назвал главный провал первой части сезона в РПЛ

Аршавин назвал «Урал» главным провалом первой части сезона в РПЛ

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает екатеринбургский «Урал» главным провалом первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, выше ожиданий выступили сразу три команды.

«Больше всех понравились «Пари НН», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Меньше всего — «Урал», мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз», — заявил Аршавин.

Уральская команда под руководством Виктора Гончаренко ушла на зимнюю паузу на 12-й позиции, имея в активе 19 очков.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже части акций.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами