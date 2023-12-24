Аршавин назвал главный провал первой части сезона в РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает екатеринбургский «Урал» главным провалом первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, выше ожиданий выступили сразу три команды.

«Больше всех понравились «Пари НН», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Меньше всего — «Урал», мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз», — заявил Аршавин.

Уральская команда под руководством Виктора Гончаренко ушла на зимнюю паузу на 12-й позиции, имея в активе 19 очков.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

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