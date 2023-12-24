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Игрок клуба РПЛ назвал себя самым трудолюбивым в команде

Игрок «Балтики» Маляров считает себя самым трудолюбивым в команде

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Виталий Невар/РИА Новости

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров признался, что всегда выкладывается на максимум во время тренировок и матчей. Об этом он заявил Legalbet.

«Кто самый трудолюбивый футболист в «Балтике»? Я! На самом деле, на тренировках и в матчах всегда стараюсь выкладываться на максимум своих возможностей.

Всегда хочется быть лучшим! Я трудолюбив, делаю свое дело и стараюсь отдавать всего себя команде. Поэтому, если серьезно, то оставил бы звание самого трудолюбивого в «Балтике» себе», — сказал Маляров.

Маляров выступает за «Балтику» с 2022 года. До этого он играл за «Шахтер» из Караганды, «Нижний Новгород», белорусскую «Белшину», «Ростов», «Ротор» и «Волгу».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 17 матчей, не отметившись результативными действиями. «Балтика» занимает предпоследнее место, набрав 13 очков.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что игрок клуба РПЛ может стать одноклубником Месси.

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