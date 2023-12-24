Стало известно, когда УЕФА может дисквалифицировать «Барселону» из ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил сроки рассмотрения дела, касающегося нарушений «Барселоной» финансового регламента организации. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, УЕФА рассмотрит дело «Барселоны» в феврале 2024 года. По сообщениям Marca, испанцы являются не единственной командой, которую ждет финансовая проверка от организации. В список таких клубов, по информации издания, также входят «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Причиной возможных санкций являются нарушения финансового регламента УЕФА, который гласит, что клубы должны компенсировать расходы соответствующими доходами.

В конце сентября 2023 года сине-гранатовые отчитались о получении чистой прибыли в €304 млн. Также в клубе показали, что общий долг сократился до €552 млн.

После 18 туров Ла Лиги «Барселона», набрав 38 очков, делит третье место с «Атлетико». У идущей второй «Жироны» на семь очков больше. Лидирует в чемпионате «Реал», который благодаря дополнительным показателям с 45 очками занимает первую строчку.

Ранее бывший владелец «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций.