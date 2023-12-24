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Стало известно, когда УЕФА может дисквалифицировать «Барселону» из ЛЧ

Marca: УЕФА может исключить «Барселону» из ЛЧ в феврале 2024 года

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Joan Monfort/AP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил сроки рассмотрения дела, касающегося нарушений «Барселоной» финансового регламента организации. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, УЕФА рассмотрит дело «Барселоны» в феврале 2024 года. По сообщениям Marca, испанцы являются не единственной командой, которую ждет финансовая проверка от организации. В список таких клубов, по информации издания, также входят «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Причиной возможных санкций являются нарушения финансового регламента УЕФА, который гласит, что клубы должны компенсировать расходы соответствующими доходами.

В конце сентября 2023 года сине-гранатовые отчитались о получении чистой прибыли в €304 млн. Также в клубе показали, что общий долг сократился до €552 млн.

После 18 туров Ла Лиги «Барселона», набрав 38 очков, делит третье место с «Атлетико». У идущей второй «Жироны» на семь очков больше. Лидирует в чемпионате «Реал», который благодаря дополнительным показателям с 45 очками занимает первую строчку.

Ранее бывший владелец «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций.

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