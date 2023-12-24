«Тампа» обыграла «Вашингтон», Овечкин ушел со льда без голов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» уступил «Тампе».

Встреча завершилась со счетом 1:2 (Б). За «Тампу» в основное время забил Люк Гленденинг. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Энтони Манта. Решающий буллит в составе «Тампы» забил Виктор Хедман. Овечкин также исполнил буллит, но не смог переиграть Игоря Шестеркина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает шестое место, набрав 39 очков. «Тампа» располагается на восьмом месте, уступая «Вашингтону» и «Айлендерс» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». Встреча состоится 28 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.00 по московскому времени. В это же время «Тампа» померится силами с «Флоридой Пантерз».

Всего на счету Овечкина 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее Овечкину предрекли 14-матчевую голевую серию.