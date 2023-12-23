Титов назвал лучший матч «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов выделил игру красно-белых против самарских «Крыльев Советов». Его слова передает Legalbet.

«Мне очень запомнилась игра против «Крыльев». Несмотря на мороз, команда сыграла ярко и классно. Хочется подчеркнуть, что сыграли надежно в обороне, а не как всегда. Обыграли очень крепкую команду. Достойно закончили год. Сейчас отпуск, сборы и вперед! Первый матч после зимней паузы будет проверкой для всего клуба», — сказал Титов.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» поборются за 14-летнего футболиста.