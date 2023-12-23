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Российский боец ММА о вечеринке Ивлеевой: пир во время чумы лайко-наркоманов

Боец ММА Олейник сравнил вечеринку Ивлеевой с происходящим на Украине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник в своих социальных сетях раскритиковал блогера Настю Ивлееву за организацию вечеринки в одном из клубов Москвы.

«Пир во время чумы… Именно так можно называть самым емким определением то, что иногда додумываются вытворять некоторые лайко-наркоманы у нас в стране… Касается, любых массовых вакханалий, типа шабаша у Ивлеевой.

В Украине все начиналось также, когда бомбили Донбасс, в Харькове, 200-300 км от Донбасса, были сплошные вечеринки и гулянки, праздники», — написал Олейник.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева.

Ранее Вяльбе резко высказалась о вечеринке Ивлеевой.

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