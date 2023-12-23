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Стала известна чемпионка России по фигурному катанию

Ученица Тутберидзе Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию

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Александр Вильф/РИА Новости

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске завершились произвольные программы у девушек-одиночниц. Победу одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

Чемпионат России завершится 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями.

В соревнованиях у мужчин-одиночников победителем стал Евгений Семененко. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин. В турнире спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе несколько раз упала во время произвольной программы на ЧР.

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