Бывший футболист сборной России оценил значение договоренности о матче с Сербией

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную команду, в комментарии для «Газеты.Ru» положительно оценил новость о том, что в 2024 году сборная России встретится с национальной командой Сербии в товарищеском матче.

«Конечно такой спарринг полезен. И с учетом тех моментов, которые происходят внутри Европы. И внутри УЕФА, Международного олимпийского комитета, считаю, такие матчи для нашей страны очень важны. Они показывают, что нас все равно воспринимают и уважают. Это тоже немаловажный фактор», — считает Деменко.

Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных турнирах из-за специальной военной операции. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами. Матч против сборной Сербии должен состояться в марте 2024 года в Москве на стадионе столичного «Динамо». Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

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