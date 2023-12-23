Ветеран «Спартака» считает, что клубам РПЛ надо цепляться за шанс играть в Суперлиге

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно пытаться цепляться за шанс играть в Суперлиге, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для наших команд любая возможность участия — это хорошо. Без этого мы будем регрессировать. Если у нас будет возможность, то надо цепляться за нее любыми путями», — сказал Кечинов.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее итальянский клуб назвал Суперлигу главной угрозой для национальных лиг.