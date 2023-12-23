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Экс-советник Федуна назвал профессионалом нового спортдиректора «Спартака»

Экс-советник Федуна Камоцци назвал профессионалом Томаша Амарала

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Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о назначении Томаша Амарала на пост гендиректора красно-белых, назвав его профессионалом, передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаком с Амаралом лично, но много слышал о нем. Знаю, что он большой профессионал. Однако мне жаль Эшуорта, он проделал большую работу», — сказал Камоцци.

Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. Последним его местом работы была лиссабонская «Бенфика», где он трудился в должности скаута. Красно-белые под руководством Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона РПЛ, набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть от чемпионата страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

Ранее бывший футболист «Спартака» заявил, что Гильермо Абаскаля ждет отставка.

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