Бывшая фигуристка сравнила нынешнюю Валиеву с ней времен Олимпиады

Знаменитая в прошлом российская фигуристка Алена Леонова, дважды ставшая серебряным призером чемпионата страны, а также участвовавшая в этом турнире рекордные 13 раз подряд, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России, сравнив ее с периодом двухлетней давности, когда она ехала на Олимпиаду в качестве безоговорочного лидера в женском катании.

«Все-таки это две разные Камилы. Может быть, потому что время не остановить – все девчонки растут и меняются с каждым годом. Но то что она делает сейчас, после произошедших в организме изменений, это абсолютный плюс. Перед ней можно только преклоняться, что она все это продолжает делать. В то время как другие спортсменки не смогли продолжить выступать», — считает Леонова.

17-летняя Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, занимает первое место после короткой программы, опережая на два с лишним балла Аделию Петросян и больше чем на три очка Софью Муравьеву.

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