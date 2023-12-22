«Мне уже все равно»: Мостовой прокомментировал назначение Амарала в «Спартак»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что не знаком с новым спортивным директором «Спартака» Томашем Аморалом.

По его словам, красно-белые привыкли удивлять публику приглашением в клуб малоизвестных специалистов.

«Я ничего не знаю об этом человеке. «Спартак» уже давно приучил нас к фамилиям, которых никто не знает. Удивляться здесь точно нечему. Ничего вообще про него не слышал. Мне уже все равно, что они там делают», — заявил Мостовой.

22 декабря «Спартак» объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года.

В этот же день стало известно, что «Спартак» отказался от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.

Ранее сообщалось, что друг Лионеля Месси перешел в «Интер Майами».