«До хрена»: теннисист Рублев рассказал, сколько тратит в год

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу «Больше» заявил, что тратит ежегодно значительную часть доходов.



По его словам, учет трат он не ведет.

«У меня нет подсчетов, сколько я трачу — и сколько зарабатываю тоже. Понятное дело, что я стараюсь адекватно оценивать цены и ничего космического не вытворять. Я примерно знаю, сколько у меня на счете. На команду я в год около ляма. И еще не на команду — до хрена», — заявил Рублев.

22 декабря Рублев в паре с россиянкой Миррой Андреевой сыграет в групповом матче Мировой теннисной лиги против пары Каролин Гарсия / Каспер Рууд.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев, набрав 4 805 очков, занимает пятое место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7 600 очков).

Ранее Андрей Рублев двумя словами описал происходящее на Украине и в Палестине.