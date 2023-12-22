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«Спартак» мог лишиться главного тренера

Metaratings: Рибалта предлагал руководству «Спартака» уволить Абаскаля

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта на встрече с руководством столичного «Спартака» о возможном трудоустройстве предлагал уволить главного тренера Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает Metaratings.

Второй кандидат на пост спортивного директора клуба Томаш Амарал при обсуждении будущего Абаскаля был не столь категоричен и предложил разобраться с ситуацией в команде, не делая лишних движений.

22 декабря «Спартак» объявил о том, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года.

В этот же день стало известно, что «Спартак» отказался от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.

Ранее экс-футболист сборной России Роман Павлюченко высмеял Настю Ивлееву за голый наряд.

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