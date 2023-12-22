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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России — 2024

Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России — 2024

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева стала победительницей короткой программы на чемпионате России 2024 года, который проходит в Челябинске.

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе по итогам первого соревновательного дня получила от судей 81,85 балла. Вторую позицию заняла Аделия Петросян с результатом 79,06 балла, тройку призеров по итогам короткой программы замкнула Софья Муравьева, набравшая 78,33 балла.

В топ-6 вошли также Ксения Синицына с оценкой 75,21 балла, Вероника Яметова с результатом 73,86 балла и Анна Фролова, набравшая 73,52 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее стал известен чемпион России по фигурному катанию у мужчин.

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