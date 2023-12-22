Клуб Первой лиги объявил имя нового тренера

Новым главным тренером ярославского «Шинника» стал Дмитрий Черышев. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.



Срок действия соглашения с новым тренером команды заключен до конца сезона-2023/24 с опцией продления на один сезон.

В ходе игровой карьеры Черышев защищал цвета нижегородского «Локомотива», московского «Динамо», испанских клубов «Спортинг» (Хихон), «Бургос» и «Аранхуэс», входил в состав сборной России.

Свою тренерскую карьеру Черышев начал работой в системе мадридского «Реала», после чего входил в тренерский штаб «Севильи». В Российской премьер-лиге (РПЛ) специалист возглавлял «Пари НН», последним местом работы Черышева была команда «Санта Колома» из Андорры, с которой он дошел до третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА летом 2023 года.

После 20 матчей в сезоне Первой лиги «Шинник» набрал 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице первенства.

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