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Стало известно имя нового спортивного директора «Спартака»

Работавший в «Бенфике» Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака»

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fcsm_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Португальский специалист Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака», сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Последним местом работы Амарала была лиссабонская «Бенфика». Он приступит к работе на новой должности с 1 января 2024 года.

«Рад быть частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в Россию. Верю, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой», — заявил Амарал.

22 декабря стало известно, что «Спартак» отказался от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее стало известно, что бывший спортдир «Зенита» Хавьер Рибалта был готов работать в «Спартаке».

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