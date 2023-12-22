Стало известно, что Рибалта был готов работать в «Спартаке»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта был готов принять предложение столичного «Спартака» о работе, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство московского клуба само приняло решение о том, чтобы не предлагать трудовой договор 43-летнему испанцу.

«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. В клубе есть желание назначить на должность спортивного директора персону, имевшую бы меньший управленческий опыт, но способную быть ремесленником», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о возможном назначении Рибалты в «Спартак» 7 декабря сообщил Иван Карпов. По информации источника, руководство красно-белых планирует решить вопрос с назначением до конца 2023 года, однако не исключено, что процесс может затянуться до января будущего года.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в «Спартаке».