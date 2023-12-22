Дочь вратаря Малафеева показала себя в короткой юбке в образе Барби

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, опубликовала в своих соцсетях новое фото.

На снимке девушка позирует в образе Барби в белой футболке и розовой юбке выше колена.

Ксения — дочь экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева от брака с Мариной Безбородовой. У нее есть также брат Максим. Вячеслав Малафеев женился во второй раз — на Екатерине Комяковой. В 2014 году она официально стала матерью Ксении и Максима. В 2013 году у Екатерины и Вячеслава родился сын Алекс.

В 2020 году СМИ писали о том, что Ксению Малафееву поймали за продажей наркотиков. В 2021 году девушка легла в реабилитационный центр. Дочь Вячеслава Малафеева призналась журналистам StarHit, что не общалась с отцом. Она также не получает от него финансовой помощи. Сейчас девушка проживает в Дубае и делится со своими подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Как утверждает девушка, родителям не нравится, как она позиционирует себя в своем аккаунте.

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