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Экс-игрок сборной России: матчи большинства команд РПЛ можно выкладывать на порносайтах

Экс-футболист Гришин: большинство игр РПЛ можно выкладывать на порносайтах

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«В РПЛ я могу смотреть только «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья». Матчи остальных команд можно выкладывать на порносайтах», — сказала Гришин.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское «Динамо» Марцела Лички с 32 очками. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив» (31).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее отношение УЕФА к России назвали «унижением великой страны».

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