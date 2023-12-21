В «Зените» отреагировали на решение суда по Суперлиге

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение Европейского суда, который признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, передает «РБ Спорт».

«В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. «Зенит» одобряет этот турнир? Рано судить-рядить», — сказал Медведев.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Лидером чемпионата России на зимнюю паузу ушел «Краснодар», имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» подаст заявку на участие в Суперлиге.