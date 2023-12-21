Никогда не участвовавший в еврокубках клуб РПЛ подаст заявку на участие в Суперлиге

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале заявил, что клуб подаст заявку на участие в Суперлиге.

«Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют», — написал Мелик-Гусейнов.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 24 очка. Клуб был основан в 2015 году. Он никогда не играл в еврокубках.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА откажется от нового формата Лиги чемпионов.