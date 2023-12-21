Экс-тренер сборной России не исключил, что «Зенит» купит лидеров у «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не исключил, что петербургский «Зенит» попытается купить кого-то из лидеров «Краснодара», передает Legalbet.

«Не исключаю, что «Зенит» попытается приобрести кого-то из лидеров «Краснодара». Понятно, что «Зенит» будет искать новых людей. Они не оставят все то, что произошло в первой части чемпионата», — сказал Игнатьев.

Лидером национального первенства на зимнюю паузу ушел «Краснодар», имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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