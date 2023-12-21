Головина удалили за неспортивное поведение в чемпионате Франции

«Монако» встречался с «Тулузой» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Форвард «Тулузы» Франк Магри на пятой минуте встречи открыл счет. Монегаски еще до перерыва отыгрались и вышли вперед благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера. Один из мячей он забил с пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 51-й минуте встречи. Хавбек заработал штрафной в центре поля, после чего, находясь на газоне, отмахнулся ногой от соперника. Предыдущий матч Лиги 1 россиянин пропускал из-за перебора желтых карточек.

«Монако» после 17 туров набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет семь баллов.

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Полузащитник перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи.

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