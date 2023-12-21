Призер Олимпиады: Бойковой и Козловскому будет сложно защитить свой титул чемпионов России

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил шансы спортивной пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский защитить свой титул чемпионов России.

«Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов на протяжении последних лет идут ноздря в ноздрю и действительно толкают друг друга на все более сложные программы и все более чистое исполнение. Конкуренция рождает сильных спортсменов. И те, и другие стали очень сильными и показывают все более интересные программы со сложными заходами. Я думаю, что на данный момент эти пары представляют собой эталон мирового парного катания.

Конечно, Бойковой и Козловскому будет сложно защищать свой титул чемпионов России. Стоит учитывать, что в этом году они совершили переход в новую команду (от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе. — «Газета.Ru»). Нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к новой команде и привыкнуть к другой методике.

Этап Гран-при в Москве показал, что ребята готовы набирать большие баллы, но также у них видели ошибки (Бойкова и Козловский победили на этапе с результатом 235,78 балла. — «Газета.Ru»).

Если к чемпионату России они успели наработать стабильность и уверенность исполнения элементов, то все отлично.

Кроме того, у них в арсенале есть четверные выбросы. Мы пока не видели их на соревнованиях, но видели в социальных сетях. Подготовили ли ребята эти выбросы, будут ли они вставлять их в программу или пойдут на чистые прокаты, чтобы попытаться выиграть за счет плюсов за хорошее исполнение элементов… Здесь много вопросов. Какой бы путь они ни выбрали, он будет сложным. Простого решения нет», — сказал Энберт.

Ранее призер Олимпиады назвал самый интересный вид на чемпионате России по фигурному катанию.