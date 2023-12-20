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Экс-тренер ЦСКА объяснил переход игрока сборной России в армейский клуб

Тренер Чанов назвал трансфер Мусаева в ЦСКА подстраховкой на случай ухода Чалова

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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов к комментарии Legalbet объяснил переход форварда Тамерлана Мусаева из калининградской «Балтики» в армейский клуб.

«Действительно, для многих этот переход стал неожиданным. Видимо, ЦСКА что-то увидел в Мусаеве. Команда нуждалась в приобретении нападающего.

Мусаев хорошо проявил себя в «Балтике», показался интересным форвардом. Сейчас говорят, у ЦСКА появился любимый узбек (Аббосбек Файззулаев — «Газета.Ru»), на него тоже сначала так смотрели, что у него нет антропометрии, массы, ничего, а в конце чемпионата он был одним из лучших футболистов РПЛ. Надеюсь, с Мусаевым будет также.

Возможно, это и подстраховка на случай ухода Федора Чалова. ЦСКА и так нужен был нападающий, а если еще и Чалов уйдет, то позиция вообще оголяется. Да и просто, чтобы создать конкуренцию, Мусаев нужен», — заявил специалист.

22-летний Мусаев — воспитанник академии ЦСКА. Он выступал за «Балтику» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне Мусаев был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым игроком, забив девять мячей и отдав девять голевых передач.

В сентябре Мусаев сыграл в двух товарищеских матчах сборной России (до 23 лет) против Египта.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Многие эксперты назвали армейца Аббосбека Файззулаева главным открытием чемпионата после 18-ти туров.

Ранее исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию.

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