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Стало известно, кем хотел стать Слуцкий, если бы не футбол

Экс-футболист Белозеров: Слуцкий хотел стать журналистом, если бы не футбол

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Сайт «Рубина»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Александр Белозеров в интервью Sport24 вспомнил о беседе с экс-тренером самарского клуба Леонидом Слуцким, в ходе которой специалист рассказал, кем бы стал, если бы не футбол.

«Слуцкий устраивал тимбилдинги, водил нас в рестораны, в баню, на шашлыки. Это раскрепощало — так же, как и сами тренировки. Слуцкий — прекрасный психолог. Мы с ним как-то разговорились, кем бы кто стал, если бы не футбол. Слуцкий ответил: «Журналистом». Кем он сейчас отчасти и стал. Он невероятно коммуникабелен. За полгода я с Романцевым, может, только раз в лифте и поговорил, а с Викторовичем — по три раза по часу. И не только про футбол», — заявил Белозеров.

19 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». По его информации, вместе с 52-летним специалистом в китайскую Суперлигу отправится Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай, чтобы принять дела.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее журналист сообщил, что Семаку не нравится игра бразильской звезды «Зенита».

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