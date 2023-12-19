Путин поручил заняться возрождением спортпарадов на Красной площади

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2024 года представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в поручении.

Срок представления предложения до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.

В октябре с такой идеей выступил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Он также предложил объявить 2024-й годом спорта. Путин поддержал инициативу.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Ирина Винер заявила, что российские спортсмены не беженцы и не бомжи.