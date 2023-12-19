Назван клуб, который возглавит экс-тренер сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, вместе с 52-летним специалистом в китайскую Суперлигу отправится Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай, чтобы принять дела.

О том, что Слуцкий может возглавить один из клубов Китая ранее писал «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Ранее FourFourTwo назвал лучших футболистов 2023 года.