FourFourTwo назвал лучших футболистов 2023 года

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назван лучшим футболистом 2023 года по версии FourFourTwo. Рейтинг представлен на сайте журнала.

Британский журнал составил список из 100 лучших игроков мира уходящего года. Возглавил рейтинг Холанд, а замкнул испанский полузащитник «Интер Майами» Серджи Бускетс.

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не вошел в топ-100.

Второе место в рейтинге занял Джуд Беллингем («Реал»), третье — Харри Кейн («Бавария»), четвертое — Килиан Мбаппе («ПСЖ»), пятое — Родри («Манчестер Сити»), шестое — Лионель Месси («Интер Майами»), седьмое — Бернарду Силва («Манчестер Сити»), восьмое — Мохамед Салах («Ливерпуль»), девятое — Антуан Гризманн («Атлетико»), десятое — Винисиус Жуниор («Реал»).

В топ-30 списка попал грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия, который ранее играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее портала Goal.com назвал лучшего футболиста 2023 года.