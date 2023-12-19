Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FourFourTwo назвал лучших футболистов 2023 года

Форвард «Ман Сити» Холанд назван лучшим игроком 2023 года по версии FourFourTwo

close
100%
Carl Recine/Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд назван лучшим футболистом 2023 года по версии FourFourTwo. Рейтинг представлен на сайте журнала.

Британский журнал составил список из 100 лучших игроков мира уходящего года. Возглавил рейтинг Холанд, а замкнул испанский полузащитник «Интер Майами» Серджи Бускетс.

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не вошел в топ-100.

Второе место в рейтинге занял Джуд Беллингем («Реал»), третье — Харри Кейн («Бавария»), четвертое — Килиан Мбаппе («ПСЖ»), пятое — Родри («Манчестер Сити»), шестое — Лионель Месси («Интер Майами»), седьмое — Бернарду Силва («Манчестер Сити»), восьмое — Мохамед Салах («Ливерпуль»), девятое — Антуан Гризманн («Атлетико»), десятое — Винисиус Жуниор («Реал»).

В топ-30 списка попал грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия, который ранее играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Ранее портала Goal.com назвал лучшего футболиста 2023 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами