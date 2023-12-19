Блогер Андрей Евтушенко в своем Telegram-канале объяснил, почему российская фигуристка Анна Щербакова прервала фотосессию перед шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», которое было приурочено к юбилею хореографа.

«На самом деле история раздута на ровном месте. Аня пришла изначально на пресс-подход к представителям СМИ. Непонятно из-за чего (возможно из-за громкой фоновой музыки), но вместо общения с прессой, было предложено сначала провести фотосессию. На что Аня сказала: «Давайте не все сразу» и покинула микст-зону. Но буквально вернулась в течении минуты обратно. Спокойно ответила на вопросы журналистов и в конце была небольшая фотосессия.

Чеcтно cкажу, я тоже cильно удивилcя, когда прочитал cкандальные заголовки на cледующий день. Но при этом нельзя не отметить, что отдельные фотографы и операторы телеканалов ведут cебя нагло. Причем это не отноcитcя конкретно к этому мероприятию. А зачаcтую так проиcходит практичеcки на каждом большом преcc-подходе или краcной дорожке на премьерах», — написал Евтушенко.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Ранее Щербакова назвала себя интровертом.