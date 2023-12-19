«Спартак» сравнили с Филиппом Киркоровым

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Legalbet заявил, что московский «Спартак» и певец Филипп Киркоров имеют схожие черты.

По его мнению, артист и клуб являются народными любимцами.

«Если сравнивать «Спартак» с Киркоровым, то он — народный артист, а они — народная команда. Но так можно сравнить не только с ним. Безусловно, «Спартак» имеет больше всего болельщиков в стране, но Филю все признают номером один в российской эстраде, то «Спартак» признают номером один только болельщики «Спартака», — заявил Селюк.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков.

РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

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