Аргентинец из «Оренбурга» назвал несправедливым отстранение России

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья назвал досадным тот факт, что российские клубы и национальные сборные не имеют возможности выступать на международных соревнованиях из-за отстранения. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могут играть против сильных соперников. Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Но это проблема, с которой мы не можем ничего сделать. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти», — заявил Мансилья.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Российские клубы с февраля 2022 года не принимали участие в еврокубках, а сборная России последний раз провела официальный матч в отборе к чемпионату мира — 2022.

Ранее российский арбитр за полсезона заработал более двух миллионов рублей.