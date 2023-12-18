Гимнаст Голоцуцков о Винер: нельзя не согласиться с тем, что говорят наши великие

Двукратный олимпийский призер по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков согласился со словами президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что сборная по художественной гимнастике больше не будет выступать без флага и гимна, передает «Спорт-Экспресс».

«Нельзя не согласиться с тем, что говорят наши великие. Сколько можно так выступать? Они раз выступили без флага, два выступили без флага, но это не дело», — сказал Голоцуцков.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

На предыдущей Олимпиаде в Токио российские гимнастки выступали без флага и гимна.

Ранее Яна Батыршина заявила, что Винер не лишает гимнасток шанса поехать на Олимпиаду.