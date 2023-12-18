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Авербух заявил о большой силе Костомарова после его выступления на коньках

Авербух назвал большой человеческой силой выступление Костомарова на коньках

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился эмоциями после того, как олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках перед зрителями, приняв участие в его шоу «Вместе и навсегда». Слова хореографа приводит «Спорт-Экспресс».

«Рома сказал: «Давай возвращать Оксану на лед». Я приехал к ребятам, мы решили, что Оксана будет рассказывать о том, что пережила, Максим Шабалин будет небесным ангелом, а Роман сказал: «А я?» В каждом шоу в Сочи Рома выходил на лед ногами, но он движется дальше, как и обещал, вышел на лед. Это большая человеческая сила, я был на самой первой тренировке», — рассказал Авербух.

На шоу Костомаров появился в конце показательного номера его супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

Ранее Костомаров назвал причину пневмонии, которая привела к ампутациям.

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