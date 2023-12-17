В «Сочи» объяснили, почему не пригласили россиянина на пост главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о выборе нового тренера команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок. Срок контракта Роберто? Не готов об этом говорить», — сказал Рубашко.

15 декабря «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. 46-летний наставник ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи», набрав 11 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб сменил троих тренеров.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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