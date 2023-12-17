Российский пловец признался в хейте в адрес Дзюбы

Российский пловец Андрей Минаков заявил, что ему хотелось бы смотреть российский футбол, в котором будет меньшее количество легионеров. Его слова передает «Чемпионат».

«Просто я вырос на том «Зените», в котором играли Дани, Халк, Ломбертс, Кришито, Паредес, Шатов, Кокорин. Ну и тот же Артем Дзюба. Кто бы как его ни хейтил, признаюсь, что даже я его частенько хейтил, нельзя отрицать, что Дзюба один из лучших бомбардиров нашего клуба. А сейчас в клубе стало очень много легионеров. Даже грустинка нападает», — сказал Минаков.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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