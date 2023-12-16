«Мы не имеем отношения к политике»: экс-игрок сборной России высказался об отстранении

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев, ранее выступавший в сборной России, прокомментировал тот факт, что национальная российская команда не сыграет на предстоящем чемпионате Европы — 2024, и выразил надежду, что отстранение российского футбола скоро закончится. Его слова приводит AS.

«Это неприятная ситуация. Я надеюсь, что скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию и не имеем никакого отношения к политике. Мы хотим играть. Я надеюсь, что конфликт скоро закончится, и все вернется на круги своя», — заявил Черышев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Черышев подписал соглашение с «Венецией» в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года. В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. «Венеция» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее экс-игрок сборной России рассказал о страхе из-за Станислава Черчесова.