Бышовец назвал четырех футболистов, которых стоит купить «Зениту»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал в комментарии Legalbet, к каким футболистам сине-бело-голубым стоит присмотреться с перспективой приобретения.

«Это и Сперцян, и Кривцов, и Уткин. Эти игроки высокого уровня. Концепция «Краснодара» сегодня себя оправдала, не случайно они занимают первое место. Сегодня можно говорить и о Тюкавине. Он и универсален, и выполняет очень большой объём работы», — заявил Бышовец.

Эдуард Сперцян и Никита Кривцов выступают за «Краснодар», Даниил Уткин — за «Ростов», а Константин Тюкавин — за московское «Динамо».

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее бразильцев «Зенита» обвинили в упущенном лидерстве в РПЛ.