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Непобежденный казахстанский боец UFC рассказал, подерется ли он с Махачевым

Боец UFC Рахмонов о возможном бое с Махачевым: может, мы встретимся

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Matt Davies/Global Look Press

Непобежденный казахстанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шавкат Рахмонов не исключил встречи с россиянином Исламом Махачевым в октагоне, передает Sport24.

«Наш бой с Махачевым? Посмотрим. Не хочу торопиться. Может, мы встретимся, может, не встретимся. Нам это неизвестно пока. Время покажет», — сказал Рахмонов.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

28-летний Рахмонов провел 17 боев в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 17 побед.

Ранее американская телеведущая отреагировала на слухи о влюбленности в Рахмонова.

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