ЦСКА может потерять еще одного защитника

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре». Об этом сообщает Karadeniz.

По информации источника, руководство «Трабзонспора» намерено укрепить оборонительную линию 28-летним бразильцем для борьбы за места в верхней части турнирной таблицы Суперлиги во второй половине сезона.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубке России Роша провел 22 матча, в которых не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее «Спартаку» предложили переехать в Санкт-Петербург.