Экс-министр спорта уверен, что МОК извинится перед российским спортом

Бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии РИА Новости выразил мнение, что со временем Международный олимпийский комитет (МОК) извинится перед отечественным спортом.

«МОК проявил слабость. Надеюсь, эта организация когда-нибудь одумается и начнет занимать более принципиальную позицию. Вот мое отношение к МОК сейчас. При этом я уверен, что там много сильных спортивных чиновников. Уверен, через какое-то время, если у них есть совесть, они будут извиняться. Такое время придет», — заявил Колобков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13-го числа пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК назвали сектой.